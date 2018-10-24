Япония удвоит квоты и будет пускать в страну 60 беженцев в год

Сейчас прием беженцев в Японии проходит единожды в году, а этот статус в общей сложности получают около 30 человек. Власти решили удвоить число принятых переселенцев, чтобы помочь разрешить гуманитарные проблемы в Азии. Кроме того, процедура будет проводиться дважды в год.

Правительство также пересмотрит правило, согласно которому беженцев принимают только из Мьянмы. Кроме того, их будут расселять не только в Токио и его окрестностях, как сейчас, но и в других регионах страны.

Так, в мае 2017 года правительство уже одобрило расселение вновь прибывших иностранцев в сельских районах, чтобы стимулировать там прирост населения.

Япония известна строгой иммиграционной политикой. В 2017 году из 20 тысяч заявок на предоставление убежища было одобрено всего 20. Еще 45 иностранцам позволили остаться в стране в рамках получения гуманитарной помощи. Всего с 2010 года страна приняла 174 беженца из Мьянмы, в том числе народности рохинджа, подвергающейся гонениям на родине.