Японского депутата выгнали из парламента за таблетку

Среда, 03 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Японского депутата выгнали из парламента за таблетку

Японского депутата выгнали из зала заседаний в местном парламенте из-за того, что она рассасывала таблетку от кашля.

Член законодательного собрания города Кумамото Юка Огато говорила с трибуны, когда председатель поинтересовался, есть ли у нее что-то во рту. Женщина пояснила, что приболела и не хочет мешать коллегам постоянным кашлем, а потому сосет таблетку. Хотя запрета на еду или питье в помещении нет, другие депутаты заявили, что она нарушила принципы собрания, обратившись к остальным в такой ситуации.

Заседание приостановили, был создан специальный комитет, который назначил Огато наказание за нарушение дисциплины. Она должна была публично зачитать извинение, которое для нее составили. Женщину призвали признать вину, поскольку «недопустимо, чтобы ответственный взрослый человек задавал вопросы с таблеткой во рту». Однако депутат отказалась, после чего члены собрания проголосовали за ее отстранение от работы на оставшуюся часть дня.

Сама Огато считает, что произошедшее связано с инцидентом 2017 года, из-за которого отношение к ней резко ухудшилось, и ее стали выставлять как эгоистичного и нерационального человека. Тогда женщину выгоняли с заседания, когда она пришла в зал с семимесячным сыном.

По словам депутата, она неоднократно просила либо разрешить кормление грудью в заксобрании, либо обустроить в здании детскую комнату, которая работала бы и для сотрудников, и для посетителей. Однако в этом ей отказывали, и в итоге она пришла на собрание с ребенком. «Я сочла это лучшим шансом продвигать политику, которой я полностью посвятила себя, став депутатом в родном городе: улучшить положение в сфере ухода за детьми и сделать рабочую среду в Японии более дружелюбной по отношению к семьям», — указала она.

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