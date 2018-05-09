Японского премьера угостили «оскорбительным» десертом в Израиле

Как пишет издание Jerusalrm Post, поступок повара буквально шокировал израильских и японских дипломатов.

Один из израильских дипломатов назвал решение Моше глупым и нетактичным. Он напомнил о презрительном отношении японцев к обуви.

Израильский дипломат: «Они не только не заходят домой в ботинках, вы не увидите их и в офисах. Это все равно что подать еврейским гостям шоколад на блюде в форме свиньи», пишет ntv.ru.

Японский дипломат со своей стороны отметил, что традиции ставить ботинки на стол нет ни в одной стране мира.

Японский дипломат: «О чем конкретно этот прославленный повар Сегев думал? Если предполагалось, что это шутка, мы не считаем это смешным. Могу сказать, что мы оскорблены за нашего премьер-министра».

Синдзо Абэ совершил официальный визит в Израиль 2 мая. В ходе визита лидеры двух стран и их супруги вместе пообедали. После обеда повар Моше выложил в своем Instagram фотографию с «ботинками» на столе. Многие пользователи раскритиковали фирменный десерт кулинара, сочтя его заранее спланированной провокацией с целью оскорбить высокопоставленного японского гостя.