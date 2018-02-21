Японскому миллиардеру оставили 13 купленных детей

Среда, 21 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Японскому миллиардеру оставили 13 купленных детей

Суд постановил вернуть японскому предпринимателю Мицуоки Сигэте 13 детей, рожденных суррогатными матерями в Таиланде.

Сигэта станет единственным обладателем родительских прав. Суд принял во внимание, что в прошлом предприниматель не демонстрировал преступных наклонностей и при этом обладает возможностями для воспитания такого количества детей. Он уже приготовил для них резиденцию с нянечками и медсестрами в Японии.

В 2014 году полиция обнаружила в пригороде Бангкока кондоминиум, где содержались девять детей возрастом от двух недель до двух лет, а также суррогатная мать на седьмом месяце беременности. Отцом всех детей оказался 24-летний Мицуоки Сигэта, предположительно, сын одного из богатейших людей Японии - основателя фирмы «Хикари Цусин» Ясумицу Сигэты.

Следствие установило, что суррогатные матери родили японцу 19 детей. Шестерых он успел вывезти в Камбоджу и Японию, остальные были изъяты и ожидали решения суда в таиландских приютах. Правоохранительные органы подозревали, что Сигэта может быть замешан в подпольной торговле людьми или органами, однако не нашли этому подтверждений.

Японец выплачивал суррогатным матерям в Таиланде не менее 300 тысяч бат за ребенка. Им вживляли оплодотворенные яйцеклетки, пожертвованные донорами из Австралии, США, Швеции, Китая, Испании, Бразилии, Малайзии и Израиля. По утверждению основательницы одной из компаний, с которой сотрудничал Сигэта, он планировал ежегодно заводить от 10 до 15 детей.

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