YouTube задумал стать платным

Пятница, 22 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

YouTube задумал стать платным

Видеохостинг YouTube введет платную подписку на популярные каналы.

Видеоблогеры, имеющие более 100 тысяч подписчиков на своих каналах, смогут создавать фан-клубы, членство в которых обойдется поклонникам в 4,99 доллара. Планируется, что вкладка «Подписки» (Subscriptions) превратится в подразделение «Члены канала» (Channel Memberships).

Также за дополнительную плату можно будет получить некоторые привилегии - к примеру, доступ к эксклюзивному контенту. Такие возможности заработка для видеоблогеров были анонсированы сотрудниками YouTube на конференции VidCon. Сообщается, что бета-тестирование новой функции прошло успешно.

Также производители контента смогут заводить «полки» с товарами определенных категорий, сопряженных с их деятельностью, прямо под видео. Сотрудники YouTube считают, что таким образом блогеры смогут зарабатывать деньги приблизительно по той же схеме, как и владельцы популярных аккаунтов в Instagram.

Видеоблогер Эми Шира Тейтель (Amy Shira Teitel) сообщила, что, на ее взгляд, такие нововведения позволят уменьшить уровень ненависти на платформе. Она заявила, что если кто-то захочет заплатить пять долларов, чтобы оскорбить ее, она будет довольна, так как получит определенную сумму с этого человека.

Введение платной подписки становится расхожей тенденцией на социальных платформах. В июне сеть Facebook также заявила о пилотном проекте по подобной схеме заработка для администраторов сообществ.

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