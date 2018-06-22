YouTube задумал стать платным

Видеоблогеры, имеющие более 100 тысяч подписчиков на своих каналах, смогут создавать фан-клубы, членство в которых обойдется поклонникам в 4,99 доллара. Планируется, что вкладка «Подписки» (Subscriptions) превратится в подразделение «Члены канала» (Channel Memberships).

Также за дополнительную плату можно будет получить некоторые привилегии - к примеру, доступ к эксклюзивному контенту. Такие возможности заработка для видеоблогеров были анонсированы сотрудниками YouTube на конференции VidCon. Сообщается, что бета-тестирование новой функции прошло успешно.

Также производители контента смогут заводить «полки» с товарами определенных категорий, сопряженных с их деятельностью, прямо под видео. Сотрудники YouTube считают, что таким образом блогеры смогут зарабатывать деньги приблизительно по той же схеме, как и владельцы популярных аккаунтов в Instagram.

Видеоблогер Эми Шира Тейтель (Amy Shira Teitel) сообщила, что, на ее взгляд, такие нововведения позволят уменьшить уровень ненависти на платформе. Она заявила, что если кто-то захочет заплатить пять долларов, чтобы оскорбить ее, она будет довольна, так как получит определенную сумму с этого человека.

Введение платной подписки становится расхожей тенденцией на социальных платформах. В июне сеть Facebook также заявила о пилотном проекте по подобной схеме заработка для администраторов сообществ.