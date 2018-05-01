Юлия Самойлова отправилась в Португалию

«Мы проходим регистрацию… Все очень здорово, немного волнительно. Пожелайте нам удачи», - сказала Самойлова в ролике, опубликованном на ее странице в инстаграмме.

Евровидение в этом году впервые пройдет в Португалии на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй полуфинал намечен на 10 мая, а финал - на 12 мая. Представительница России Юлия Самойлова с песней «I Won't break» споет во втором полуфинале под шестым номером, пишет РИА Новости.