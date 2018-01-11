Юлия Зимина отдыхает в Португалии

Четверг, 11 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Юлия Зимина отдыхает в Португалии

Актриса и телеведущая Юлия Зимина вместе с дочкой Симоной отдыхает в Португалии.

Звезда многосерийной картины о цыганской любви «Кармелита» Юлия Зимина новогодние праздники провела в Португалии. Большинство российских звезд выбирают для Рождественских каникул более теплые края, едут на Бали, как экс-супруга режиссера Сергея Бондарчука Светлана Бондарчук, или Мальдивы, как наставница вокального проекта «Голос» Полина Гагарина.

Однако Юлия Зимина увезла дочку Симону в Португалию. Телеведущая опубликовала в своем микроблоге несколько кадров, сделанных во время отдыха. На фото актриса запечатлена с дочкой. Отметим, что Зимина скрывает от поклонников и прессы личико маленькой дочурки, оберегая ребенка от пристального внимания окружающих, пишет eg.ru.

Весной 2015 года поклонники звезды были сильно удивлены, узнав, что Юлия стала мамой. При этом Зимина работала на Первом канале практически до самых родов, а потом не уходила в декрет. Актриса снискала признание и любовь телезрителей после выхода на экраны сериала «Кармелита», в котором Юлия Зимина сыграла одну из главных ролей, перевоплотившись в цыганку. Актриса так вжилась в роль, что многие поклонники поверили, что в Юлии течет цыганская кровь. После кинодебюта на Зимину посыпались приглашения сняться у именитых режиссеров, однако Юлия старается как можно больше времени проводить дома с семьей.

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