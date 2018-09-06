Юного рэпера Lil Pump посадили в тюрьму

Четверг, 06 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Юного рэпера Lil Pump посадили в тюрьму

Молодого рэпера и продюсера из США Газзи Гарсию, известного под псевдонимом Lil Pump, посадили в тюрьму за нарушение режима условного освобождения.

Условный срок молодой человек получил за езду без водительского удостоверения и чужой номер на автомобиле. Как сообщил музыкант на своей странице в Instagram, он проведет в заключении около двух месяцев, пишет ntv.ru.

Lil Pump: «Послушайте, ребята, оставайтесь в школе, не накосячьте, как я».

Тем не менее рэпер пообещал поклонникам, что во время тюремного заключения выпустит новый релиз: его дебютный альбом под названием Harverd Dropout запланирован к выходу 14 сентября.

Отметим, что на 11 декабря запланирован концерт Lil Pump в Москве. Билеты уже поступили в продажу.

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