Юного рэпера Lil Pump посадили в тюрьму
Молодого рэпера и продюсера из США Газзи Гарсию, известного под псевдонимом Lil Pump, посадили в тюрьму за нарушение режима условного освобождения.
Условный срок молодой человек получил за езду без водительского удостоверения и чужой номер на автомобиле. Как сообщил музыкант на своей странице в Instagram, он проведет в заключении около двух месяцев, пишет ntv.ru.
Lil Pump: «Послушайте, ребята, оставайтесь в школе, не накосячьте, как я».
Тем не менее рэпер пообещал поклонникам, что во время тюремного заключения выпустит новый релиз: его дебютный альбом под названием Harverd Dropout запланирован к выходу 14 сентября.
Отметим, что на 11 декабря запланирован концерт Lil Pump в Москве. Билеты уже поступили в продажу.
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