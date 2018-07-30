Юношеская сборная Португалии впервые стала чемпионом Европы

В финальном матче турнира, который проходил в финском Сейняйоки, португальцы взяли верх над сверстниками из Италии. Матч завершился в дополнительное время со счетом 4:3.

Таким образом, португальцы впервые в своей истории стали победителями Евро. В прошлом году они проиграли англичанам в финале турнира, пишет gazeta.ru.