Юношеская сборная Португалии впервые стала чемпионом Европы
Сборная Португалии по футболу стала победителем юношеского чемпионата Европы среди игроков до 19 лет.
В финальном матче турнира, который проходил в финском Сейняйоки, португальцы взяли верх над сверстниками из Италии. Матч завершился в дополнительное время со счетом 4:3.
Таким образом, португальцы впервые в своей истории стали победителями Евро. В прошлом году они проиграли англичанам в финале турнира, пишет gazeta.ru.
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