Юношеская сборная Португалии впервые стала чемпионом Европы

Понедельник, 30 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Юношеская сборная Португалии впервые стала чемпионом Европы

Сборная Португалии по футболу стала победителем юношеского чемпионата Европы среди игроков до 19 лет.

В финальном матче турнира, который проходил в финском Сейняйоки, португальцы взяли верх над сверстниками из Италии. Матч завершился в дополнительное время со счетом 4:3.

Таким образом, португальцы впервые в своей истории стали победителями Евро. В прошлом году они проиграли англичанам в финале турнира, пишет gazeta.ru.

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