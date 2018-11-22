«Ювентус» может приобрести игрока сборной Португалии

Сообщается, что руководство туринского клуба уже провело встречу с представителем футболиста Жорже Мендешем.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2023 года, трансферная стоимость оценивается в 36 миллионов евро, пишет news.sportbox.ru.

В нынешнем сезоне Невеш принял участие в 12 матчах АПЛ, забил два гола и сделал одну результативную передачу.