«Ювентус» может приобрести игрока сборной Португалии
Защитник «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Рубен Невеш может стать игроком «Ювентуса».
Сообщается, что руководство туринского клуба уже провело встречу с представителем футболиста Жорже Мендешем.
Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2023 года, трансферная стоимость оценивается в 36 миллионов евро, пишет news.sportbox.ru.
В нынешнем сезоне Невеш принял участие в 12 матчах АПЛ, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
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