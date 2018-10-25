За 10 лет число малых предприятий в Италии сократилось

В период с 2006 по 2016 годы число предприятий, имеющих в своем штате менее 10 сотрудников, сократилось в Италии на 100 тысяч, сообщает национальная служба статистики Istat в четверг, 25 октября.

В настоящее время в секторе розничной торговли 90% всех предприятий относится к категории малых, они обеспечивают около 40% оборота и около 60% рабочих мест, пишет regnum.ru.

Ситуация не была тождественной в разных секторах и в разные годы, но в целом можно констатировать, что «коэффициент смертности» за редчайшими исключениями значительно превышал «коэффициент рождаемости» малых предприятий, отмечают статистики.