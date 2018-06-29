За чертой бедности в Италии живут более пяти миллионов жителей

Больше пяти миллионов итальянцев живут очень бедно.

Специалисты отмечают, что каждый 12-й итальянец не имеет средств к существованию, а на юге страны - каждый десятый.

Особенно сложная обстановка складывается в южной части Италии. Именно там большинство людей в основном заняты сельским хозяйством. На Апеннинском полуострове уровень нищеты достиг максимума за последние 12 лет. Такие проблемы начались сразу после экономического кризиса, который наблюдался в 2008 году. Таким образом, произошло замедление экономического роста страны, сообщает napoli1.com.

Новое правительство предложило свои варианты решения данной проблемы. Так, каждый житель Италии сможет получать от государства стабильный минимальный доход. На данный момент экономика Италии постепенно улучшается. Но усложняет ситуацию то, что у страны есть огромные долги.