За год испанцы взяли 310 тысяч ипотечных кредитов

Пятница, 02 Март 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Недвижимость

За год испанцы взяли 310 тысяч ипотечных кредитов

В 2017 году испанские банки выдали 310 тысяч ипотечных кредитов, что на 9,7% больше чем годом ранее.

По данным Национального статистического института, прошлогодний показатель оказался самым высоким с 2011 года, что свидетельствует о нормализации ситуации на ипотечном рынке. Средняя сумма кредитов достигла максимального уровня с 2011 года, пишет noticia.ru.

Число ипотечных кредитов впервые за шесть лет превысило 300 тысяч. В 2011 году было заключено более 400 тысяч договоров на ипотеку, а в 2007 году, на пике продаж недвижимости, - более 1,2 миллиона.

В общей сложности в Испании в 2017 году было выдано ипотечных кредитов на 36,2 миллиарда евро, из которых более 9 миллиардов приходится на Мадрид, около 7 миллиардов - на Каталонию и почти 6 миллиардов - на Андалусию. Средняя сумма займа составила 116,7 тысячи евро, что на 6,3% больше, чем в 2016 году.

По количеству ипотек в 2017 году лидирует Андалусия, где было заключено более 60 тысяч таких договоров. За ней следует Мадридское сообщество (56,6 тысяч) и Каталония (почти 50 тысяч). Наибольший рост по числу ипотек зафиксирован в Риохе (18,4%), Мадриде (16,6%) и Астурии (12,4%).

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