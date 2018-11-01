За испанскими водителями установят слежку

Четверг, 01 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

За испанскими водителями установят слежку

Генеральная транспортная дирекция Испании вводит новые меры для повышения контроля на дорогах страны.

Среди них - специальные автомобили, которые будут следить за водителями во время движения.

Автомобили скрытого контроля, в первую очередь, будут фиксировать такие нарушения, как использование мобильных телефонов за рулем, а также непристегнутые ремни безопасности. Радаров, измеряющих скорость, на них не будет, по крайней мере, пока, пишет noticia.ru.

Как сообщается на сайте AutoBild, в проверках будут задействованы фургоны или грузовики, которые будет сопровождаться патрульными машинами. Инспекторы скрытого контроля займутся выявлением нарушений, а патруль будет непосредственно останавливать автомобили и составлять протоколы.

На начальном этапе систему планируется опробовать в Галисии и Кастилии и Леоне. По предварительной информации, по галисийским дорогам будет ездить служебный фургон, а по Кастилии и Леону – грузовик.

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