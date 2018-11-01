За испанскими водителями установят слежку

Среди них - специальные автомобили, которые будут следить за водителями во время движения.

Автомобили скрытого контроля, в первую очередь, будут фиксировать такие нарушения, как использование мобильных телефонов за рулем, а также непристегнутые ремни безопасности. Радаров, измеряющих скорость, на них не будет, по крайней мере, пока, пишет noticia.ru.

Как сообщается на сайте AutoBild, в проверках будут задействованы фургоны или грузовики, которые будет сопровождаться патрульными машинами. Инспекторы скрытого контроля займутся выявлением нарушений, а патруль будет непосредственно останавливать автомобили и составлять протоколы.

На начальном этапе систему планируется опробовать в Галисии и Кастилии и Леоне. По предварительной информации, по галисийским дорогам будет ездить служебный фургон, а по Кастилии и Леону – грузовик.