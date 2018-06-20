За полтора года финансовая гвардия вернула Италии 2 млрд евро

Последние полтора года деятельности Финансовой гвардии Италии помогли вернуть государству ценностей более чем на 2 млрд евро, следует из отчета спецслужбы в 244 годовщину ее создания, сообщает в среду, 20 июня, Rainews.

Финансовая гвардия выявила более тысячи граждан, уклоняющихся от исполнения закона. Общий объем выявленных нарушений составил 2,3 млрд евро. В прямую собственность государства возвращено ценностей на 1,3 млрд евро, пишет regnum.ru.

Финансовая гвардия - итальянская военизированная спецслужба с полномочиями правоохранительных органов, специализирующаяся на борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями.