За полтора года финансовая гвардия вернула Италии 2 млрд евро
Итальянская экономическая спецслужба опубликовала итоги своей деятельности за последние полтора года.
Последние полтора года деятельности Финансовой гвардии Италии помогли вернуть государству ценностей более чем на 2 млрд евро, следует из отчета спецслужбы в 244 годовщину ее создания, сообщает в среду, 20 июня, Rainews.
Финансовая гвардия выявила более тысячи граждан, уклоняющихся от исполнения закона. Общий объем выявленных нарушений составил 2,3 млрд евро. В прямую собственность государства возвращено ценностей на 1,3 млрд евро, пишет regnum.ru.
Финансовая гвардия - итальянская военизированная спецслужба с полномочиями правоохранительных органов, специализирующаяся на борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями.
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