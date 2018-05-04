Забастовка в аэропортах Италии

По информации Европейской организации по безопасности воздушной авиации, в этот день с 10:00 до 18:00 по местному времени воздушные гавани будут принимать и выпускать самолеты с ограничениями, пишет pnp.ru.

Представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков сообщил «360», что перевозчик уже предупредил пассажиров о необходимости заблаговременно проверять даты и время вылетов. Кроме того, путешественников просят приезжать в аэропорты заранее, чтобы своевременно пройти все этапы выхода на посадку.