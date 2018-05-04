Забастовка в аэропортах Италии
Центральные аэропорты Италии в Риме и Милане 8 мая ограничат перелеты из-за забастовки диспетчерских служб.
По информации Европейской организации по безопасности воздушной авиации, в этот день с 10:00 до 18:00 по местному времени воздушные гавани будут принимать и выпускать самолеты с ограничениями, пишет pnp.ru.
Представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков сообщил «360», что перевозчик уже предупредил пассажиров о необходимости заблаговременно проверять даты и время вылетов. Кроме того, путешественников просят приезжать в аэропорты заранее, чтобы своевременно пройти все этапы выхода на посадку.
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