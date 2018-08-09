Заболевшая раком жена Асада обратилась к народу

Ее слова опубликованы в Twitter-аккаунте канцелярии сирийского лидера.

«Я из того народа, который научил мир стойкости, силе и способности взглянуть в лицо трудностям. И моя решимость проистекает из вашей решимости и стойкости всех предыдущих лет», — заявила она, добавив фотографию, на которой она улыбается, несмотря на перебинтованную руку после капельницы.