Заболевшая раком жена Асада обратилась к народу
Жена президента Сирии Башара Асада Асма выступила с обращением после того, как у нее диагностировали злокачественную опухоль.
Ее слова опубликованы в Twitter-аккаунте канцелярии сирийского лидера.
«Я из того народа, который научил мир стойкости, силе и способности взглянуть в лицо трудностям. И моя решимость проистекает из вашей решимости и стойкости всех предыдущих лет», — заявила она, добавив фотографию, на которой она улыбается, несмотря на перебинтованную руку после капельницы.
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