Забытый всеми актер требовал у работников аэропорта вспомнить его

Среда, 07 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Забытый всеми актер требовал у работников аэропорта вспомнить его

Американский актер Хэйли Джоэл Осмент, сыгравший Коула в фильме «Шестое чувство» 1999 года, опоздал на рейс и устроил истерику в аэропорту Лас-Вегаса.

Он угрожал работникам авиакомпании и требовал от них вспомнить, кто он такой. Об этом сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел в понедельник, 5 февраля. Для опоздавшего Осмента не оказалось места в самолете, и ему предложили полететь другим рейсом на следующий день. В ответ он начал кричать и оскорблять сотрудников аэропорта. Актер ушел до приезда полиции, но через час вернулся и продолжил скандалить. «Я вас уничтожу!» - угрожал Осмент представителям авиакомпании.

Американский адвокат Брайан Кубан стал свидетелем этой сцены, о чем он написал в своем Twitter: «Хэйли Джоэл Осмент орал: «Знаете ли вы, кто я такой?» - и никто не знал».

Хэйли Джоэл Осмент был номинирован на Оскар в 11-летнем возрасте за роль в фильме «Шестое чувство». Последнюю награду он заслужил в 2002 году за игру в ленте «Искусственный разум».

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