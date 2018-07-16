Забывчивая пассажирка случайно эвакуировала сотни людей
Женщина выбежала из самолета за забытой вещью и случайно активировала аварийную сигнализацию.
В результате сотни пассажиров были эвакуированы на улицу, сообщает news.com.au.
Инцидент произошел в аэропорту в австралийском Квинсленде. Представитель Федеральной полиции рассказал, что когда пассажирка побежала обратно к выходу на посадку, она зашла на закрытую территорию, из-за чего сработала тревога.
«Мы поговорили с этой леди и она сказала, что выбежала из самолета, так как подумала, что что-то забыла, - сообщила сотрудница аэропорта. - Она думала, что может вернуться обратно, потому что уже прошла процедуру досмотра».
Всем эвакуированным пассажирам пришлось проходить проверку второй раз после того, как они простояли на улице около часа, из-за чего многие рейсы были отложены.
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