Зачем Савченко превратили в террористку

И попросил у депутатов разрешить ее уголовное преследование и даже арест. По словам Луценко, у него есть неопровержимые доказательства того, что Савченко планировала взорвать правительственную ложу, затем обрушить купол Верховной рады.

О каких именно доказательствах идет речь, Луценко, как водится, не уточнил. Возможно, ни о каких: Саакашвили тоже публично обвиняли в подготовке переворота, грозили судом, а в итоге просто выгнали из страны.

Ответ Надежды Савченко долго ждать себя не заставил. И оказался едва ли не ярче тирады Луценко. Она открыто заявила: люди, которые командовали на Майдане снайперами и раздавали оружие, - теперь сидят в парламенте. А вот ее комментарий на тему подготовки теракта прозвучал весьма двусмысленно. По ее словам, бороться и умереть за правду - не страшно.

14 марта Савченко, которую вызвали на допрос в СБУ, вернулась в Киев из заграничной поездки. И уже утром 15 марта явилась к следователю, чем спутала своим противникам все карты, пишет ntv.ru.

Руслан Бортник, политолог: «Власти, прежде всего, были заинтересованы в том, чтобы Савченко осталась за рубежом, не вернулась в страну. Тогда ее можно было спокойно назвать агентом Кремля и забыть об этом деле».

В этом весь казус Савченко: была ярким пиар-проектом властей, а стала их мучительной головной болью. Готовы ли в Киеве и дальше терпеть обвинения со стороны мятежного депутата? Судя по тому, что из народной героини усиленно делают преступницу, зрители скоро снова увидят Надежду за решеткой. Но теперь уже - украинской тюрьмы.