Захват заложников во Франции: два человека убиты

По данным СМИ, одной из жертв захватчика стал мясник, работавший в супермаркете. При этом отмечается, что примерно 20 заложникам удалось покинуть супермаркет (возможно, им удалось сбежать). При этом сам захватчик остается внутри здания, пишет ntv.ru.

Ранее сегодня вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в городе Треб на юге Франции, это недалеко от Каркасона. По словам очевидцев, у злоумышленника были нож, пистолет и гранаты. Преступник объявил о своей приверженности к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство», а во время нападения кричал, что это «месть за Сирию»

Также сообщалось, что перед нападением на магазин в Требе преступник протаранил на автомобиле группу полицейских в Каркасоне. Один страж порядка был ранен.