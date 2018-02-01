Закопавшийся в песок американец умер от остановки сердца

Об этом на своей странице в Facebook рассказала сестра погибшего Рейчел.

Мужчина находился в состоянии медикаментозной комы в течение двух дней и умер от остановки сердца. Ему было 33 года. У него остались жена и трое детей.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в воскресенье, 28 января, на пляже Кресент во Флориде. Ли Гоггин из Техаса отдыхал с семьей и решил ради шутки закопать себя в песок. Он упал под землю, и сверху его засыпало песком от расположенных вокруг дюн. В отчете полиции говорится, что члены семьи пытались выкопать мужчину самостоятельно, однако у них ничего не вышло, и они вызвали службу спасения.

Спасатели извлекли Гоггина в состоянии остановки сердца из ямы глубиной около метра, где он провел около 30 минут. После восстановления сердцебиения его экстренно доставили в больницу имени Флаглера и ввели в искусственную кому.