Закопавшийся в песок американец умер от остановки сердца

Четверг, 01 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Закопавшийся в песок американец умер от остановки сердца

В одной из больниц Флориды скончался американец Ли Гоггин, который попал под обвал дюны на одном из городских пляжей.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала сестра погибшего Рейчел.

Мужчина находился в состоянии медикаментозной комы в течение двух дней и умер от остановки сердца. Ему было 33 года. У него остались жена и трое детей.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в воскресенье, 28 января, на пляже Кресент во Флориде. Ли Гоггин из Техаса отдыхал с семьей и решил ради шутки закопать себя в песок. Он упал под землю, и сверху его засыпало песком от расположенных вокруг дюн. В отчете полиции говорится, что члены семьи пытались выкопать мужчину самостоятельно, однако у них ничего не вышло, и они вызвали службу спасения.

Спасатели извлекли Гоггина в состоянии остановки сердца из ямы глубиной около метра, где он провел около 30 минут. После восстановления сердцебиения его экстренно доставили в больницу имени Флаглера и ввели в искусственную кому.

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