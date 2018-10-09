Замеченная в США аномальная радуга привела людей в восторг
Фотограф Джон Энтвистл, который снимает природу и архитектуру, опубликовал в социальных сетях фотографию аномальной радуги в штате Нью-Джерси.
Снимок шокировал пользователей и выиграл конкурс НАСА. Об этом Энтвистл сообщил в Instagram.
«Я совершенно поражен реакцией на фотографию, которую опубликовал недавно. Ее репостнули тысячи раз, про нее написало несколько изданий, а сегодня она вообще выиграла конкурс НАСА "Астрономическая фотография дня"», — написал он в посте.
Многие пользователи были удивлены феноменальному явлению. «Я живу в Нью-Джерси 60 лет, но ни разу не встречал ничего подобного! Потрясающе!» — писали одни. «Черт побери! Это просто запредельно круто! Вы такой счастливчик», — восторгались другие.
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