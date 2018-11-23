Замена ветряных турбин на юге Португалии

18 миллионов евро выделены для замены ветряных турбин в Вила-ду-Биспо, расположенного в западном регионе Алгарве. Семь старых турбин будут заменены шестью новыми, более крупными и современными турбинами с большей мощностью для производства энергии.

Турбины составляют частью так называемой ветряной фермы "Пикос Вердес II" в Вила-ду-Биспо, которая работает с ноября 2003 года. Средства будут выделены Португальским агентством по охране окружающей среды и на данный момент чиновники проводят консультации с общественностью, которые будут завершены до 28 декабря, пишет ru-portugal.com.

Согласно данным чиновников, «семь устаревших ветровых турбин, которые изношены, имеют высокие эксплуатационные расходы и низкую эффективность».

Проект модернизации, предложенный компанией Unit Energy Renewable Energies, включает замену старых турбин шестью новыми, современными, что увеличит установленную мощность с 10,25 мегаватт (МВт) до 12,3 МВт. Новые конструкции (башня плюс лопасти) будут выше, чем существующие, от 100 до 150 метров в высоту.