Записки на мосту самоубийц спасли шесть жизней

Вторник, 24 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Записки на мосту самоубийц спасли шесть жизней

Жительница Великобритании Пейдж Хантер написала около 40 записок с вдохновляющими текстами и развесила их на мосту.

Как отмечает Chronicle Live, с помощью посланий она спасла жизни шестерых человек.

16-летняя девушка крепила сообщения с подбадривающими выражениями на мост Уирмут в английском городе Сандерленд. В них она обращалась к потенциальным самоубийцам фразами «Ты не один» и «Даже если все сложно, твоя жизнь все равно имеет значение».

Инициативу девушки решили поощрить в местном отделе полиции: ей выдали бумагу с благодарностями и сообщили, что ее чуткий метод поддержки уязвимых людей помог спасти как минимум шесть жизней.

«Моя семья гордится мной. Я собираюсь повесить благодарность на стену. На самом деле я просто хотела помочь людям», - рассказала Хантер журналистам.

Она также сообщила, что получает слова поддержки и похвалу в социальных сетях. По ее словам, люди, стоящие в шаге от самоубийства, действительно нуждаются в подобных фразах и благодарят ее за помощь.

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