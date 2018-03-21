Запрет продажи меха возмутил его продавцов в США

Представители местного бизнеса потребовали его отменить. Запрет вступает в силу в 2019 году, но вплоть до 1 января 2020 года продавцы меха смогут реализовывать имеющуюся на складах продукцию. Об этом сообщило Associated Press.

Город стал самым крупным населенным пунктом США, в котором торговля мехом поставлена вне закона. Под запрет попадают не только шубы, но и отороченные мехом перчатки и пальто. Решение было принято в Наблюдательном совете города (местном органе самоуправления) единогласно.

Последнее и возмутило ретейлеров. «Следует провести голосование с участием всех жителей города. Такие решения не должны приниматься лишь Наблюдательным советом», - сказал исполнительный директор компании West Coast Leather Скип Пэс.

По словам вице-президента городской торговой палаты по массовым коммуникациям, от запрета пострадает около 50 ретейлеров, расположенных в даунтауне Сан-Франциско. Выручка от продажи меха в городе, по данным торговой палаты, превышает 40 миллионов долларов.

Сан-Франциско - далеко не первый город в США, законодательно запретивший торговлю мехом. Только в штате Калифорнии он стал третьим: ранее запрет ввели в Западном Голливуде и Беркли.