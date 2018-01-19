Zara впервые стала самой дорогой испанской компанией

Пятница, 19 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Zara впервые стала самой дорогой испанской компанией

Zara возглавила рейтинг «Лучших испанских брендов 2017».

В тройку самых дорогих компаний Испании также вошли Movistar и Banco Santander.

Список, включающий 30 испанских компаний, представила консультационная компания Interbrand.

Zara, входящая в состав группы Inditex, впервые за семь лет поднялась на вершину рейтинга. Ее стоимость выросла на 45% и достигла 15,5 миллиарда евро. Таким образом, Zara обогнала компанию Movistar, стоимость которой упала на 12% до 10,6 миллиарда евро, пишет noticia.ru.

Третье и четвертое место занимают банки: Banco Santander (5,6 млрд евро) и BBVA (4,7 млрд евро).

Помимо Zara в десятке лучших еще две компании, принадлежащие Inditex. На пятом месте - Bershka, стоимость которой выросла на 18% до 1,4 млрд евро, а на девятом - Massimo Dutti, продемонстрировавшая рост в 29%.

Zara и Banco Santander - единственные испанские компании, которые также включены в мировой рейтинг Best Global Brands, ежегодно составляемый Interbrand.

Также был опубликован топ-5 самых динамично развивающихся компаний, в который вошли RoomMate, El Ganso, Cabify, Glovo и Hawkers.

Последние новости

    • Португалия: Моуринью одобрил возвращение Роналду в «Манчестер»

      За переход Роналду «Манчестер Юнайтед» заплатит 400 миллионов.

      Подробнее

    • Португалец Моуринью продлит контракт с МЮ до 2021 года

      Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью близок к переподписанию соглашения с английской командой.

      Подробнее

    • Zara впервые стала самой дорогой испанской компанией

      Zara возглавила рейтинг «Лучших испанских брендов 2017».

      Подробнее

    • Испания: в заповеднике Ла-Педриса спасли козу

      Члены экологической организации Mossy Earth спасли горную козу, которая застряла между двумя валунами в заповеднике Ла-Педриса.

      Подробнее

    • Италия: в баночке с кока-колой девочка обнаружила червей

      12-летняя девочка из коммуны Андрия решила полакомиться любимой кока-колой.

      Подробнее

    • Италия: Клаудио Лотито не продаст Милинковича-Савича

      Одним из главных открытий первой части сезона в итальянском футболе была игра «Лацио».

      Подробнее

    • Назван самый любимый фильм кинокритиков всех времен

      Киноресурс Rotten Tomatoes объявил, что комедия «Приключения Паддингтона 2» побила рекорд по позитивным отзывам за всю историю существования сайта.

      Подробнее

    • Японцев настоятельно попросили не стареть

      Япония должна стремиться к тому, чтобы стать «нестареющим обществом».

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!