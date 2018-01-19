Zara впервые стала самой дорогой испанской компанией

В тройку самых дорогих компаний Испании также вошли Movistar и Banco Santander.

Список, включающий 30 испанских компаний, представила консультационная компания Interbrand.

Zara, входящая в состав группы Inditex, впервые за семь лет поднялась на вершину рейтинга. Ее стоимость выросла на 45% и достигла 15,5 миллиарда евро. Таким образом, Zara обогнала компанию Movistar, стоимость которой упала на 12% до 10,6 миллиарда евро, пишет noticia.ru.

Третье и четвертое место занимают банки: Banco Santander (5,6 млрд евро) и BBVA (4,7 млрд евро).

Помимо Zara в десятке лучших еще две компании, принадлежащие Inditex. На пятом месте - Bershka, стоимость которой выросла на 18% до 1,4 млрд евро, а на девятом - Massimo Dutti, продемонстрировавшая рост в 29%.

Zara и Banco Santander - единственные испанские компании, которые также включены в мировой рейтинг Best Global Brands, ежегодно составляемый Interbrand.

Также был опубликован топ-5 самых динамично развивающихся компаний, в который вошли RoomMate, El Ganso, Cabify, Glovo и Hawkers.