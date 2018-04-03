Защита Пучдемона обжалует решение испанского судьи

Адвокат Жауме Алонсо Куэвильяса заявил, что обжаловал решение судьи Верховного суда Испании по поводу этих обвинений, передает noticia.ru.

«Мы обжаловали различное нарушение процессуальных гарантий», - написал каталонский защитник Пучдемона в Twitter.

По его мнению, «Верховный суд не обладает компетентностью» в этом вопросе и нарушает право на защиту, что «противоречит европейскому и международному праву».

Пучдемона арестовали в Германии по запросу Испании, но решение о его экстрадиции еще не принято. На родине ему грозит до 30 лет тюрьмы.