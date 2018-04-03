Защита Пучдемона обжалует решение испанского судьи

Вторник, 03 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Защита Пучдемона обжалует решение испанского судьи

Защита бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона заявила, что политик невиновен в организации восстания и растрате госсредств.

Адвокат Жауме Алонсо Куэвильяса заявил, что обжаловал решение судьи Верховного суда Испании по поводу этих обвинений, передает noticia.ru.

«Мы обжаловали различное нарушение процессуальных гарантий», - написал каталонский защитник Пучдемона в Twitter.

По его мнению, «Верховный суд не обладает компетентностью» в этом вопросе и нарушает право на защиту, что «противоречит европейскому и международному праву».

Пучдемона арестовали в Германии по запросу Испании, но решение о его экстрадиции еще не принято. На родине ему грозит до 30 лет тюрьмы.

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