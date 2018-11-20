Защитник сборной Италии раздражается из-за свиста трибун
Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал о том, что негативно реагирует на свист трибун, когда выступает за национальную команду.
Фанаты обсвистали футболиста во время матча против Португалии в рамках Лиги наций. Матч проходил на миланском стадионе «Сан-Сиро».
«Я нормально отношусь к свисту с трибун, но не в тех ситуациях, когда играю в футболке сборной. Здесь он раздражает меня. Мы все являемся частью одной команды, фанатам стоит отличать это от игры за клубы, пишет gazeta.ru.
Не могу смириться со свистом, когда я представляю страну с населением в 60 миллионов человек. Благодарю всех, кто поддерживает меня», — приводит слова Бонуччи Football Italia.
Бонуччи семь лет выступал за туринский клуб, затем на один сезон перешел в «Милан», после чего вернулся в «Ювентус».
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