Защитник сборной Италии раздражается из-за свиста трибун

Фанаты обсвистали футболиста во время матча против Португалии в рамках Лиги наций. Матч проходил на миланском стадионе «Сан-Сиро».

«Я нормально отношусь к свисту с трибун, но не в тех ситуациях, когда играю в футболке сборной. Здесь он раздражает меня. Мы все являемся частью одной команды, фанатам стоит отличать это от игры за клубы, пишет gazeta.ru.

Не могу смириться со свистом, когда я представляю страну с населением в 60 миллионов человек. Благодарю всех, кто поддерживает меня», — приводит слова Бонуччи Football Italia.

Бонуччи семь лет выступал за туринский клуб, затем на один сезон перешел в «Милан», после чего вернулся в «Ювентус».