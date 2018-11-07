Заснувшего пассажира приняли за наркомана
Канадского пассажира сняли с рейса авиакомпании WestJet из-за принятого им перед посадкой снотворного.
Стивен Беннетт со своей семьей направлялся из канадской провинции Британская Колумбия на Кубу. Во время пересадки в Торонто путешественник принял прописанное врачом снотворное и уснул в самолете.
Однако перед вылетом стюардесса решила, что пассажир находится в состоянии наркотического опьянения разбудила его и попросила покинуть борт. Беннетта погрузили в инвалидное кресло и вывезли из самолета.
«Это было так унизительно», — пожаловался Стивен. Врачи тщательно осмотрели пассажира, после чего разрешили ему лететь. Однако экипаж самолета не позволил ему вернуться.
На данный момент Беннетт добивается денежной компенсации от авиакомпании.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!