Заснувшего пассажира приняли за наркомана

Стивен Беннетт со своей семьей направлялся из канадской провинции Британская Колумбия на Кубу. Во время пересадки в Торонто путешественник принял прописанное врачом снотворное и уснул в самолете.

Однако перед вылетом стюардесса решила, что пассажир находится в состоянии наркотического опьянения разбудила его и попросила покинуть борт. Беннетта погрузили в инвалидное кресло и вывезли из самолета.

«Это было так унизительно», — пожаловался Стивен. Врачи тщательно осмотрели пассажира, после чего разрешили ему лететь. Однако экипаж самолета не позволил ему вернуться.

На данный момент Беннетт добивается денежной компенсации от авиакомпании.