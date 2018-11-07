Заснувшего пассажира приняли за наркомана

Среда, 07 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Заснувшего пассажира приняли за наркомана

Канадского пассажира сняли с рейса авиакомпании WestJet из-за принятого им перед посадкой снотворного.

Стивен Беннетт со своей семьей направлялся из канадской провинции Британская Колумбия на Кубу. Во время пересадки в Торонто путешественник принял прописанное врачом снотворное и уснул в самолете.

Однако перед вылетом стюардесса решила, что пассажир находится в состоянии наркотического опьянения разбудила его и попросила покинуть борт. Беннетта погрузили в инвалидное кресло и вывезли из самолета.

«Это было так унизительно», — пожаловался Стивен. Врачи тщательно осмотрели пассажира, после чего разрешили ему лететь. Однако экипаж самолета не позволил ему вернуться.

На данный момент Беннетт добивается денежной компенсации от авиакомпании.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Volkswagen приглашает на работу

      Немецкая группа Volkswagen открыла новый центр разработки программного обеспечения в Лиссабоне.

      Подробнее

    • Португалия: как и сколько платить в Segurança Social

      Новый режим взносов в систему социального страхования (novo regime contributivo) диктует новые правила.

      Подробнее

    • Самый бедный муниципалитет Испании находится в Эстремадуре

      Самым бедным населенным пунктом в Испании, по данным Налоговой службы, в очередной раз стал Саинос (Бадахос).

      Подробнее

    • Испания: в порту Барселоны изъяли тонну кокаина

      Каталонская полиция и агенты таможенного контроля обнаружили более тысячи килограмм кокаина на одном из судов в порту Барселоны.

      Подробнее

    • Объем розничной торговли в Италии за год снизился на 2,5%

      За последние 10 лет значительно ухудшилась ситуация для небольших магазинов.

      Подробнее

    • Сенат Италии одобрил "антимиграционный декрет" главы МВД

      Ранее документ подписал президент Серджо Маттарелла.

      Подробнее

    • Блогер похудела на 140 килограммов

      Блогер из Индианы Лекси Рид (Lexi Reed) похудела на 140 килограммов, однако после избавления от лишнего веса столкнулась с проблемой обвисшей кожи.

      Подробнее

    • Заснувшего пассажира приняли за наркомана

      Канадского пассажира сняли с рейса авиакомпании WestJet из-за принятого им перед посадкой снотворного.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья