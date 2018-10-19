Затонувшее 400 лет назад судно нашли в Португалии
Археологи обнаружили близ побережья Португалии затонувшее 400 лет назад торговое судно.
Историки уже назвали находку "открытием десятилетия".
"С точки зрения историков, это открытие десятилетия. А для Португалии это наиважнейшее открытие в истории", - сказал агентству Рейтер глава археологической экспедиции Жорже Фрейре.
Судно обнаружили на глубине 12 метров неподалеку от города Кашкайш, близ Лиссабона, пишет euromag.ru.
Вокруг затонувшего корабля разбросаны керамические сосуды и пушки с гербом Португалии, сообщает BBC News.
Археологи предполагают, что судно возвращалось из Индии и затонуло между 1575 и 1625 годами.
Именно в это период Португалия контролировала большую часть торговли между Европой и Индией.
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