Затонувшее 400 лет назад судно нашли в Португалии

Историки уже назвали находку "открытием десятилетия".

"С точки зрения историков, это открытие десятилетия. А для Португалии это наиважнейшее открытие в истории", - сказал агентству Рейтер глава археологической экспедиции Жорже Фрейре.

Судно обнаружили на глубине 12 метров неподалеку от города Кашкайш, близ Лиссабона, пишет euromag.ru.

Вокруг затонувшего корабля разбросаны керамические сосуды и пушки с гербом Португалии, сообщает BBC News.

Археологи предполагают, что судно возвращалось из Индии и затонуло между 1575 и 1625 годами.

Именно в это период Португалия контролировала большую часть торговли между Европой и Индией.