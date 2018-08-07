Заводы по производству iPhone оказались заражены

(TSMC), которая производит чипсеты для будущих смартфонов компании Apple. Об этом сообщает The Metro.

Руководство тайваньского предприятия заявило, что заражение ряда заводских компьютеров произошло 3 августа. Из-за обнаруженного вируса заводу пришлось временно остановить производство: все подразделения начали работать в полной мере только спустя три дня после инцидента.

Представители компании отметили, что WannaCry распространился из-за операционной ошибки во время установки программного обеспечения для нового инструмента. Тем не менее вредоносный код не нарушил целостность данных и не передал конфиденциальную информацию в руки злоумышленников. Однако остановка производства может привести к задержке поставок и повышенным расходам.

По словам гендиректора TSMC Си Си Вей (C.C. Wei), подобный инцидент произошел в компании впервые. «Не бывает такого, чтобы люди никогда не ошибались. Мы изменили систему на автоматическое обнаружение вирусов, поэтому такая ошибка снова не повторится», — заявил Вей.