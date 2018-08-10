Здоровое питание оказалось опасным для человечества

Пятница, 10 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Здоровое питание оказалось опасным для человечества

Ученые пришли к выводу, что употреблять низкокалорийную пищу с небольшим содержанием насыщенных жиров, невыполнимы для всего человечества.

Причиной исследователи называют острую нехватку плодородных земель, и глобальный переход на здоровое питание вызовет продовольственный кризис. Статья специалистов опубликована в журнале PLOS One.

Ученые показали, что выполнение рекомендаций Министерства потребует дополнительный миллиард гектаров возделываемой земли, что сравнимо с площадью Канады. Кроме того, исходя из нынешних сельскохозяйственных практик, страны восточного полушария значительно увеличат площадь используемых земель, тогда для западных стран и Океании отказ от мяса и переход к зерновому рациону позволил бы сэкономить на уже существующих сельскохозяйственных угодьях.

По мнению исследователей, рекомендации должны учитывать не только влияние на организм здоровой пищи, но также культурные и экономические особенности различных стран. Кроме того, необходимо предпринять меры, направленные на предотвращение будущего глобального дефицита земли и влаги, например, развитие засухоустойчивых культур и более эффективное распределение воды между регионами.

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