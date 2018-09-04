Земфира выпустила первую за пять лет песню

Вторник, 04 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Земфира выпустила первую за пять лет песню

Певица Земфира опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» первую за пять лет песню «Джозеф».

Основой для ее текста стали отрывки из стихотворений «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам» Иосифа Бродского.

Музыку исполнительница записала совместно с электронным музыкантом Mujuice. Обложку к синглу создали Гоша Рубчинский и Рината Литвинова.

Последний альбом Земфиры, получивший название «Жить в твоей голове», вышел в феврале 2013 года.

В августе на сайте Avito появилось объявление о продаже оригинальной кассеты с первым демо-альбомом певицы Земфиры. Продавец оценил ее в 3,5 миллиона рублей. На момент написания заметки ее стоимость достигла семь миллионов рублей.

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