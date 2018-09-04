Земфира выпустила первую за пять лет песню

Основой для ее текста стали отрывки из стихотворений «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам» Иосифа Бродского.

Музыку исполнительница записала совместно с электронным музыкантом Mujuice. Обложку к синглу создали Гоша Рубчинский и Рината Литвинова.

Последний альбом Земфиры, получивший название «Жить в твоей голове», вышел в феврале 2013 года.

В августе на сайте Avito появилось объявление о продаже оригинальной кассеты с первым демо-альбомом певицы Земфиры. Продавец оценил ее в 3,5 миллиона рублей. На момент написания заметки ее стоимость достигла семь миллионов рублей.