Земфира выпустила первую за пять лет песню
Певица Земфира опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» первую за пять лет песню «Джозеф».
Основой для ее текста стали отрывки из стихотворений «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам» Иосифа Бродского.
Музыку исполнительница записала совместно с электронным музыкантом Mujuice. Обложку к синглу создали Гоша Рубчинский и Рината Литвинова.
Последний альбом Земфиры, получивший название «Жить в твоей голове», вышел в феврале 2013 года.
В августе на сайте Avito появилось объявление о продаже оригинальной кассеты с первым демо-альбомом певицы Земфиры. Продавец оценил ее в 3,5 миллиона рублей. На момент написания заметки ее стоимость достигла семь миллионов рублей.
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