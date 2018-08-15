Землетрясение 4,9 балла произошло на юго-востоке Италии

Почувствовать его могли не только в Италии. Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксированы в ночь на среду в центральной части Италии, передает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в провинции Кампобассо на Адриатическом побережье. Его очаг залегал на глубине порядка 10 км, пишет napoli1.com.

Информация о жертвах и разрушениях не приводится.