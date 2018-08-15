Землетрясение 4,9 балла произошло на юго-востоке Италии
Очаг залегал на глубине 10 километров в регионе Кампобассо с эпицентром в 187 километрах от столицы страны — Рима.
Почувствовать его могли не только в Италии. Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксированы в ночь на среду в центральной части Италии, передает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в провинции Кампобассо на Адриатическом побережье. Его очаг залегал на глубине порядка 10 км, пишет napoli1.com.
Информация о жертвах и разрушениях не приводится.
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