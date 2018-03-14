Землю накроет сильнейшая магнитная буря

Среда, 14 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Землю накроет сильнейшая магнитная буря

Энергетический заряд от вспышки будет настолько сильным, что из строя могут выйти электроприборы и даже система GPS.

Во всем мире сегодня ожидается сильнейшая с начала года магнитная буря. Ее последствия почувствуют даже те, кто никогда не считал себя метеозависимым.

Уже в ближайшие часы, по мнению ученых, на Солнце произойдет мощная вспышка. Специалисты прогнозируют ее экстремально опасный уровень.

В результате практически все жители Земли ощутят головную боль, слабость, перепады артериального давления. Врачи настоятельно рекомендуют отказаться от активного отдыха и спорта в этот момент, пишет ren.tv.

Энергетический заряд от вспышки будет настолько сильным, что из строя могут выйти электроприборы и даже система GPS.

Кроме того, уже завтра Солнце может нанести второй подобный удар.

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