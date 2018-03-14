Землю накроет сильнейшая магнитная буря

Во всем мире сегодня ожидается сильнейшая с начала года магнитная буря. Ее последствия почувствуют даже те, кто никогда не считал себя метеозависимым.

Уже в ближайшие часы, по мнению ученых, на Солнце произойдет мощная вспышка. Специалисты прогнозируют ее экстремально опасный уровень.

В результате практически все жители Земли ощутят головную боль, слабость, перепады артериального давления. Врачи настоятельно рекомендуют отказаться от активного отдыха и спорта в этот момент, пишет ren.tv.

Энергетический заряд от вспышки будет настолько сильным, что из строя могут выйти электроприборы и даже система GPS.

Кроме того, уже завтра Солнце может нанести второй подобный удар.