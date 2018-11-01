"Зеркало" Тарковского вошло в 20-ку лучших неголливудских фильмов

Драма "Зеркало" (1974) режиссера Андрея Тарковского заняла 20-е место в списке 100 лучших неанглоязычных киноработ по версии вещательной корпорации Би-би-си. В опубликованный во вторник рейтинг величайших кинолент зарубежных режиссеров, также вошла историческая драма Сергея Эйзентштейна "Броненосец Потемкин" (1925), военная драма Элема Климова "Иди и смотри" (1985), а также еще три работы Тарковского - "Сталкер" (1979), "Солярис" (1972) и "Андрей Рублев" (1966).

Всего в создании рейтинга приняли участие 209 кинокритиков из 43 стран, в том числе четверо из России. По итогам голосования были выбраны фильмы от 67 режиссеров из 24 стран. "Броненосец Потемкин" занял 24-е место, "Андрей Рублев" - 40-ю позицию, "Сталкер" и "Солярис" разместились на 49-м и 57-м местах соответственно. "Иди и смотри" Климова отстал от "Соляриса" на две строчки и расположился на 59 месте, передает ТАСС.

Лидером рейтинга стало франкоязычное кино, в списке представлены 27 работ на этом языке. Следом идет китайский язык с 12 фильмами, третье место между собой поделили итальянский и японский язык - от каждой страны в список вошло по 11 кинолент.

Победителем голосования стала работа японского режиссера Акиры Куросавы "Семь самураев" (Shichinin no samurai, 1954), следом за ней расположился фильм "Похитители велосипедов" (Ladri di biciclette, 1948) итальянского режиссера Витторио де Сика, тройку замкнула еще одна японская кинолента "Токийская повесть" (Tôkyô monogatari, 1953) Ясудзиро Одзу.