Женщина вышла замуж за себя из-за назойливой родни

Пять лет назад Лулу Джемима (Lulu Jemimah) уехала в Австралию, чтобы получить высшее образование. Она закончила бакалавриат в сиднейском университете Маккуори, а теперь учится в магистратуре по направлению литературное творчество в Оксфордском университете в Великобритании.

Ее академические успехи не впечатлили родителей. «Родня спрашивала меня только о том, когда я собираюсь выйти замуж (в Уганде это очень важно), — рассказывает Джемима. — На втором месте был вопрос о том, когда я заведу детей и семью. Отец сочинил свадебную речь, когда мне исполнилось 16 лет».

Чтобы положить конец таким разговорам, она вместе с друзьями устроила шуточную свадьбу. Брат испек торт, знакомый дизайнер напечатал приглашения, а друг сыграл роль священника. Церемонию устроили в баре, которым владеет еще один приятель. На нее собрались около 30 человек. Джемима вышла в платье, которое подруга взяла напрокат, объяснила гостям, почему рядом нет жениха, и произнесла свадебную клятву: любить себя в горе и радости, в богатстве и бедности, в болезни и здравии.

Родителей на свадьбе не было. «Когда мы говорили на следующий день, мама была озадачена и немного задета, но сказала, что даже то, что я надела свадебное платье, доказывает мою готовность к браку», — говорит Джемима. Отец заявил, что у него нет слов.