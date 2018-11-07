Женщине по ошибке удалили здоровую почку

Среда, 07 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Женщине по ошибке удалили здоровую почку

Департамент здравоохранения американского штата Флорида рассмотрит жалобу на хирурга, который случайно удалил здоровую почку.

Инцидент произошел в апреле 2016 года. Пострадавшая женщина поступила в больницу для операции на позвоночнике. Хирург Рамон Васкез (Ramon Vazquez) сделал надрез в нижней части ее спины и заметил в полости таза посторонний объект. Он принял его за злокачественную опухоль и немедленно удалил.

Через месяц патологоанатом заключил, что удаленный орган был здоровой почкой, опустившейся в тазовую полость из-за врожденных особенностей организма пациентки.

До этой ошибки у Васкеза была безупречная репутация. Теперь его могут оштрафовать, лишить медицинской лицензии или наложить на него иное наказание. Адвокат хирурга утверждает, что вина лежит на больнице, не предупредившей его о необычном расположении почки. Этот факт был известен заранее благодаря результатам магнитно-резонансной томографии, которую провели перед операцией.

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