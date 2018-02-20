Женщину отказались пустить в самолет без указания пола в документах

Вторник, 20 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Женщину отказались пустить в самолет без указания пола в документах

Новозеландка Шерон Дулей (Sharon Duley) не смогла улететь из канадского Оканагана в Ванкувер, потому что ее пол не был указан на водительских правах.

Женщина регулярно отдыхала с мужем на курорте Silver Star Mountain Resort, однако в этот раз мужчина улетел в Ванкувер на несколько дней раньше нее и случайно забрал с собой паспорт жены.

Шерон изучила сайт авиакомпании WestJet, где было указано, что для посадки на рейс ей достаточно иметь при себе государственный документ, удостоверяющий личность, с фотографией. У новозеландки было при себе водительское удостоверение, и она подумала, что этого достаточно.

В аэропорту Келоуна перед самым входом на самолет, когда багаж уже был сдан и пройдена проверка служб безопасности, Шерон сообщили, что не могут пропустить ее на борт. При этом представители авиакомпании сказали ей, что на прошлой неделе были вынуждены отказать гражданке Австралии по той же причине. В обеих странах не указывается пол на водительском удостоверении.

Не известно, удалось ли женщине совершить перелет рейсом другой авиакомпании.

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