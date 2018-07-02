Женщины начнут ходить в перевернутых шортах

Понедельник, 02 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Женщины начнут ходить в перевернутых шортах

Американский бренд CIE Denim выпустил перевернутые женские шорты.

В новой модели Nancy пояс с петлями для ремня расположен снизу на штанинах, а манжеты - на талии.

«Nancy - наши фирменные перевернутые шорты с v-образным швом сзади. Каждый экземпляр изготовлен в Нью-Йорке из специально отобранной винтажной ткани. Каждая пара эксклюзивна», - говорится на официальном сайте CIE Denim в описании к продукту.

Вместе с шортами дизайнеры бренда выпустили три варианта перевернутых штанов свободного кроя: две пары с высокой посадкой и одни с посадкой на бедрах.

Голубые джинсовые шорты с завышенной талией продаются по цене 385 долларов, штаны - 500 долларов.

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