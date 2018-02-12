Женщины с нестандартными бедрами получат джинсы по размеру

Понедельник, 12 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Женщины с нестандартными бедрами получат джинсы по размеру

Демократичные бренды-производители одежды H&M и TopShop ввели дополнительные половинные размеры вещей в свой женский модельный ряд.

Британский бренд TopShop дополнил половинными вариантами размеры W25, W27, W29 и W31 в моделях джинсов Jamie, Joni, Mom, Straight, Jamie Flare и Crop для более точной посадки брюк по фигуре. Также компания выпустила новые модели джинсов: свободные New Boyfriend, укороченные прямые Cropped Straight и сидящие по фигуре Wide.

H&M, в свою очередь, запустил кампанию Denim For All, призванную помочь клиентам подобрать наилучшим образом сидящую одежду.

В январе 2018 года издание HypeBae вместе с модными экспертами составило список самых главных модных трендов наступившего 2018 года. Джинсовая одежда вошла в первую тройку, сразу после спортивной одежды и одежды из пластика.

Ожидается, что особенно популярными у покупателей по-прежнему будут женские джинсы с завышенной талией, а также джинсовые куртки oversize из денима таких брендов, как Tom Ford, Stella McCartney, Calvin Klein, Off-White и Adam Selman.

Topshop - британский масс-маркетный ретейлер одежды и аксессуаров, компания основана в 1946 году в Лондоне. В настоящее время бренд входит в состав компании Arcadia Group, которая является собственностью британского миллиардера Филипа Грина. По всему миру насчитывается несколько сотен фирменных магазинов Topshop.

Последние новости

    • Португалия: «Порту» и «Спортинг» добились «сухих» побед

      Лиссабонский «Спортинг» дома обыграл «Фейренсе» в матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу.

      Подробнее

    • Португалия: таксист задержан за спекуляцию

      Полиция задержала 54-летнего таксиста во время вечерней проверки.

      Подробнее

    • В Испании открылся первый на 100% экологичный ресторан

      Новый валенсийский ресторан Kimpira первым в Испании получил сертификат о 100% экологичности.

      Подробнее

    • Испания: новая карта метро Барселоны считает калории

      Новый проект призывает жителей Барселоны и других крупных городов выбирать пешие прогулки вместо поездок на метро.

      Подробнее

    • Италия: бесплатные экскурсии в честь Дня Святого Валентина

      Вот уже в третий раз в Неаполе проводится программа экскурсий под названием «Innamorati di Napoli», приуроченная к Дню влюбленных.

      Подробнее

    • Италия: международная судоходная выставка на Mostra d’Oltremare

      На торговой площади Mostra d’Oltremare в центре Неаполя разворачивается грандиозная судоходная ярмарка.

      Подробнее

    • Женщины с нестандартными бедрами получат джинсы по размеру

      Демократичные бренды-производители одежды H&M и TopShop ввели дополнительные половинные размеры вещей в свой женский модельный ряд.

      Подробнее

    • Создан самый крепкий в мире джин

      Шотландская компания Twin River создала самый крепкий в мире джин.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!