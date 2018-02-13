Женщины в Испании зарабатывают почти на 30% меньше мужчин

Вторник, 13 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Женщины в Испании зарабатывают почти на 30% меньше мужчин

Согласно последнему исследованию организации Gestha, женщины в Испании зарабатывают на 29,1% меньше, чем мужчины.

Год назад ситуация была ненамного лучше - разница составила между показателями составила всего полпроцента.

Если считать в евро, то за год испанцы получают в среднем на 4745 евро больше, чем испанки. По самым благоприятным прогнозам, показатели выровняются лишь через 70 лет. Выяснилось, что среди женщин в Испании гораздо больше тех, чей месячный оклад не дотягивает до 1000 евро. Почти 3,2 миллиона не получают минимальной зарплаты, пишет noticia.ru.

Самая ощутимая разница в окладах зафиксирована в Астурии - там женщины зарабатывают на 38% меньше мужчин (или на 6228 евро в год). А вот Канарские острова, напротив, названы регионом с наименьшей разницей в зарплатах - всего 16% (2441 евро).

Последние новости

    • Полицейские заинтересовались накладными ягодицами бразильца

      Полиция Португалии задержала мужчину, который пытался провезти через границу килограмм кокаина в накладных ягодицах.

      Подробнее

    • Португалия: штраф за приземление

      События восходят к 4 июля 2010 года.

      Подробнее

    • Испания: «Счастливый утенок» принес удачу

      «Счастливый утенок» в минувшую субботу снова принес удачу клиентам Лотереи Анна.

      Подробнее

    • Женщины в Испании зарабатывают почти на 30% меньше мужчин

      Согласно последнему исследованию организации Gestha, женщины в Испании зарабатывают на 29,1% меньше, чем мужчины.

      Подробнее

    • Выставка «Сталинград. Призыв к миру» в Италии

      16 февраля 2018 года в РЦНК в Риме начнет свою работу фотодокументальная выставка из Волгограда под названием «Сталинград. Призыв к миру».

      Подробнее

    • Итальянский бренд откроет магазин собственных подделок

      Основатель итальянской компании-производителя модной одежды, обуви и аксессуаров Diesel Ренцо Россо откроет магазин по продаже подделок.

      Подробнее

    • Создано идеальное лекарство от гриппа

      Японская фармацевтическая компания Shionogi разработала препарат балоксавир-марбоксил, одна доза которого излечивает от гриппа за один день.

      Подробнее

    • Родителям попытались навязать школьную форму от Armani

      Начальная школа Taimei в престижном японском районе Гинза предписала родителям купить для детей единую школьную форму от модного дома Armani.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!