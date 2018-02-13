Женщины в Португалии

Речь идет о первом электронном издании CIG «Гендерное равенство в Португалии: ключевые показатели-2017», опубликованном на ее веб-сайте.

Согласно документу, женщины составляют 70% от общего числа португальцев, не имеющих никакого завершенного уровня образования, но они также опережают мужчин касательно законченного высшего образования.

Из всего населения в возрасте 15 лет и старше 8,4% не имеют никакого полного уровня школьного образования, а 17,1% - получили высшее образование.

У каждых ста человек, не имеющих никакого полного уровня школьного образования, 71 - женщина, что может означать «отсутствие школьного образования у пожилых женщин», из каждых ста человек с полным высшим образованием около 60 составляют женщины, которые представляют «самый молодой слой женского населения».

В 2016 году в Португалии насчитывалось 495 тысяч женщин без образования и, в то же время, они составляют большинство во всех областях высшего образования, за исключением инжиниринга, перерабатывающей промышленности и строительства.

Что касается уровня занятости, то в 2016 году женщины составляли 47,5% от общего числа работающих, а мужчины - 56,9%, что, согласно CIG, объясняется тем, что «девушки стремятся дольше учиться, а также большими трудностями, с которыми женщины сталкиваются при поиске работы».

Анализируя данные Евростата, которые позволяют проводить сравнение между Португалией и 28 странами ЕС, CIG констатирует, что «разница между португальскими и остальными европейскими мужчинами в отношении неполного рабочего времени не имеет значения, то же самое нельзя сказать о женщинах».

«Если в Португалии женщины, занятые неполный рабочий день, составляют лишь 12,5% от общей занятости женщин, то средний показатель в Европе составляет около 32%», говорится в докладе.