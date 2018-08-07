Жертвами оползня в Италии стали два туриста

Как сообщает Tgcom24, инцидент произошел близ города Курмайер, расположенного у подножия горы Монблан.

Уточняется, что из-за схода оползней повреждены жилые дома в сельской местности, перекрыты несколько автомобильных дорог. В целях предосторожности спасатели эвакуировали в общей сложности 123 человека, пишет rosbalt.ru.