Жертвами оползня в Италии стали два туриста
В результате схода оползней на севере Италии погибли двое итальянских туристов, чей автомобиль попал под грязевой поток.
Как сообщает Tgcom24, инцидент произошел близ города Курмайер, расположенного у подножия горы Монблан.
Уточняется, что из-за схода оползней повреждены жилые дома в сельской местности, перекрыты несколько автомобильных дорог. В целях предосторожности спасатели эвакуировали в общей сложности 123 человека, пишет rosbalt.ru.
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