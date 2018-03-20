Жертвами серийного бомбиста в Техасе стали два человека

Вторник, 20 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Жертвами серийного бомбиста в Техасе стали два человека

В Техасе полиция разыскивает серийного бомбиста, который разбрасывает пакеты со взрывчаткой.

Жертвами преступника стали уже двое, несколько человек ранены.

Сегодня прогремел новый взрыв: на складе почтовой службы в городе Остин. Сообщается, что самодельная бомба попала туда в виде посылки, пишет ntv.ru.

Первый подобный инцидент произошел в Техасе 2 марта. Тогда взрывчатку подбросили к подъезду жилого дома. Еще две бомбы были заложены на обочинах дорог. Все они взрывались, когда их подбирали прохожие. По версии следователей, это не терроризм, а преступления на почве расовой ненависти.

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