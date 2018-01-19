Жилье в Испании подорожало на 6,5%

Об этом сообщают информационные агентства страны со ссылкой на данные Генерального совета нотариата.

Особенно выраженной эта тенденция оказалась в Кастилии - Ла-Манче (+25,8%), Риохе (+25%) и Кантабрии (+23,5%). Кроме того, выраженный рост произошел также в Мадриде (+18%), на Канарских островах (+15,6%), на Балеарах (+15,1%) и в Андалусии (+13,6%). Средний показатель роста по стране составил 13,5%. В Каталонии его уровень оказался ниже и добрался до отметки только в 11,7%, пишет noticia.ru.

В свою очередь, цены на жилую недвижимость выросли в 14 регионах, лидерами среди которых оказались Канары (+17,9%), Балеары (+10,7%) и Каталония (+10,2%).

В остальных автономиях, напротив, произошло снижение. Наиболее выраженным оно было в Галисии и Арагоне (-1,7%), а также в Риохе (-1,1%). Средняя стоимость квадратного метра по стране выросла на 6,5% в среднегодовом выражении и составила 1 369 евро. Этот показатель был заметно превышен на Балеарах (2 301 евро), в Мадриде (2 008 евро), Каталонии (1 655 евро) и на Канарских островах (1 501 евро).

Наконец, количество новых ипотечных кредитов также увеличилось во всех регионах страны за исключением Арагона, где произошло снижение на 0,2%. Средний показатель роста по стране составил 14,6%. Самой выраженной положительная динамика была в Кастилии - Ла-Манче (+22,5%), на Канарах и в Мадриде (+20,8%).