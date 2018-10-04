Жилье в Португалии: мечты и реальность

Квартира, расположенная в центре города или неподалеку от центральных районов, в безопасной зоне с хорошим транспортным сообщением и сферой услуг, вторичка, но с ремонтом, площадью около 100 кв. м, с тремя спальнями и двумя ванными комнатами, кладовой, гаражом и стоимостью около 140 (138,5) тыс. евро... Таким предстает идеальное, в глазах большинства португальцев, жилье.

Однако, согласно недавнему исследованию рынка жилья в Португалии, проведенному агентством по недвижимости Century 21, четверо из каждых десяти португальцев не находят дом, который они ищут, что заставляет их отложить или отказаться от покупки.

ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

Средняя по стране продажная цена дома или квартиры составляет 173 тыс. евро. То есть разрыв между желаемым (138,5 тысяч) и действительным при покупке составляет 34.500 евро.

Эта разница еще более выражена, если учитывать столичные области Лиссабона и Порту. В этом случае ценовое предложение составляет, соответственно, порядка 192.344 и 171.538 в евро, в то время как спрос - 171.583 евро и 137.587 евро. В Алгарве разрыв еще более выражен: те, кто продает, просит, в среднем, 193.125 евро, что на 62.417 евро превышает стоимость, которую потребители готовы заплатить.

Фактор, из-за которого людям становится все труднее найти жилье для покупки - явно финансовый, поскольку треть потребителей заявили, что «стоимость не соответствует их бюджету».

«Изменения цен происходили намного быстрее, чем эволюция располагаемого дохода. Рост цен не сопровождался увеличением заработной платы. Самой большой проблемой сегодня является покупательная способность», - говорит Рикарду Соуза, администратор Century 21.

Кроме того, большинство предлагаемых объектов недвижимости расположено в периферийных районах и пригородах.

Исследование также показывает, что в 1/3 предложений продавцы просят от 200 до 700 тыс. евро, но только 13% покупателей заинтересованы в этом сегменте цен.

По словам риэлтора, шестеро из каждых десяти покупателей решают проблему с «несоответствием» между тем, что они хотят, и тем, что они могут приобрести, отказавшись от некоторых первоначальных требований: а) выбирая квартиру или дом меньшей площади (26,9%); б) отказываясь от нового или отремонтированного жилья (23,6%); в) отказываясь от желаемого района (23,2%).

КОМНАТЫ, ВАННЫЕ И КЛАДОВКИ

Еще одним пунктом, где наблюдается «отставание», является количество комнат: предложений квартир с тремя спальнями меньше, чем того хотят покупатели (37,2% против 40,9%), и, в то же время, дома с более чем тремя спальнями представляют 26% предложения, в то время как спрос на такую типологию составляет только 17%.

Что касается ванных комнат, то «лишь 41% выставленных на продажу квартир имеют две ванные комнаты, что представляет собой дефицит в 8,5 процентных пункта по

сравнению со спросом, который составляет 49,5%». Более 70% респондентов также хотят иметь квартиру с кладовой.

ЗОНА И ПАРКОВКА

Что касается расположения жилья, наиболее важной характеристикой для португальцев является безопасность района, в котором они решили жить: 94,5% придают большое значение этому фактору. 82,6% ценят наличие автостоянки для жителей или легкость найти место для парковки.

ПРОФИЛЬ

Исследование также показало, что именно женщины больше всего стремятся арендовать или купить дом (59,9%). Им от 18 до 39 лет, они замужем или находятся в гражданском браке, имеют высшее высшее образование и средний ежемесячный доход от 1 тыс. до 2 тыс. евро.

«СТРАНА СОБСТВЕННИКОВ»

Исследование рынка жилья показывает, что Португалия по-прежнему является «страной собственников».

Для португальцев свой дом является глубоко укоренившейся традицией. Это предпочтительный выбор для 89,7% населения, а среди возрастной категории 30-49 лет, женатых или живущих в гражданском браке, лиц с более низким уровнем образования и с более высоким уровнем дохода доля достигает 90%.

Большинство португальцев живут в собственных домах, и именно так они намерены продолжать. Согласно исследованию, 98,7% видят больше преимуществ в проживании в собственном, а не арендованном доме. Среди причин: 58% рассматривают недвижимость как «инвестиции в будущее», 38% - как способ создать «домашний очаг», а аренда рассматривается как «пустая трата денег» (27,1%) или «такое же дорогое занятие, как покупка» (21,3%). Среди людей старше 50 лет сильна идея «оставить что-то для своих детей».

АРЕНДА - РОСКОШЬ?

В то же время, желающие арендовать жилье готовы платить ежемесячно за три комнаты до 500 евро, но предложение показывает, что только 61% (это средний показатель по стране) домов находится в этом ценовом диапазоне.

Средняя арендная плата на общенациональном уровне составляет на 37 евро больше (536,99 евро). На рынке наблюдается значительный дефицит жилья для аренды в сравнительно низком ценовом сегменте. Так, предложения об аренде на сумму до 500 евро в месяц составляют 61,4%, что свидетельствует о дефиците в 12,7 процентных пункта по сравнению с 74,1% спроса.

Лишь 10% респондентов предпочитают аренду, а не покупку, хотя признают, что делают этот выбор, в том числе, по причине «несоответствия между спросом и предложением».

РАЗНЫЕ ЧУВСТВА

Продажа или аренда жилья порождает «ощущение счастья» и «энтузиазм». В свою очередь, смешанные чувства покупателей делятся между «беспокойством» и «напряжением», что они не могут найти то, что хотят, и «энтузиазмом» с перспективой переезда.

НАЙТИ РЕШЕНИЕ...

Несмотря на различия между теми, кто хочет купить и кто хочет продать, и недостаточным предложением недвижимости, Рикарду Соуза заявил, что «посредники могут найти решение, которое устроит обе стороны».

Тем не менее, СЕО Century 21 признает, что «увеличивается время на поиски дома, которое составляет, в среднем около 12 месяцев. Хотя в большинстве случаев ожидания покупателей не оправдываются, есть ситуации, когда обе стороны вполне могут прийти к согласию».

«Примеры? Когда дело доходит до типа жилья, который вы хотите: 61,2% покупателей хотят квартиру (а не дом), а 60,2% предпочитают, чтобы она была из вторых рук. Предложение прекрасно реагирует, поскольку 80,4% доступных объектов - это объекты б/у, но отремонтированные, а 63,8% - это квартиры», - поясняет Рикарду Соуза.

ПРОДАНО!

Около 85% домов и квартир в Португалии продаются менее чем за шесть месяцев; продажа 37,7% занимает от одного до трех месяцев, 46,67% - от четырех до шести месяцев и только 4,44% домов остаются в портфеле посредников более года.

Такие данные приводит Португальская ассоциация специалистов и компаний по недвижимости (APEMIP).

Таким образом, среднее время продажи недвижимости резко сократилось, поскольку в 2014-2015 годах оно составляло более двух лет.

«Процент продаж менее чем за три месяца увеличится в этом году», - полагает президент APEMIP Луиш Лима.

Скорость, с которой рынок «поглощает» дома и квартиры, выставленные на продажу, отражает спрос, существующий в секторе недвижимости. Согласно Португальской ассоциации промоутеров и инвесторов в недвижимость (APPII), в прошлом году продажи составили 11% ВВП.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН? ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО

Исследование Century 21 показало, что 33% португальцев, которые продали дом или квартиру за последние 12 месяцев, не нуждались в снижении цены, чтобы найти покупателя и оформить сделку.

Однако гораздо больший процент (42,6%) утверждали, что снизили стоимость

на 5, 10% и даже более 10%. Что касается аренды, респонденты также демонстрируют готовность снизить цены, идя навстречу потенциальным арендаторам.

Тем не менее, в исследовании делается вывод, что эта предрасположенность «скорее благие намерения, чем реальная необходимость», поскольку 78,3% из тех, кто сдал жилье в аренду в последние 12 месяцев, не понадобилось снижать цену.

Исследование Century 21 Portugal e Espanha было проведено в рамках Обсерватории жилья в Португалии на основе опроса (онлайн и по телефону), в период с 20 марта по 5 апреля 2018 г. 810 человек старше 18 лет по всей континентальной территории, у которых был опыт поиска квартиры в последние 12 месяцев или которые планируют сделать это в следующем году, а также граждан, которые разместили недвижимость на рынке для продажи за тот же период времени. В ходе него специалисты стремились оценить ожидания, мотивы, поведение и тенденции тех, кто покупает или продает, и разрыв между домом мечты и жильем, который они фактически приобретают или арендуют.