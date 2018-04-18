Житель Италии не сможет потратить унаследованные от деда 1,5 млн евро

Среда, 18 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Житель Италии не сможет потратить унаследованные от деда 1,5 млн евро

Лиру меняли на евро с 2002 по 2012 год и теперь Банк Италии отказывается принимать устаревшую валюту.

В Италии мужчина, получивший наследство от деда в лирах, не может обменять их на евро: все сроки вышли в 2012 году, пишет газета Il Corriere della Sera.

По словам 48-летнего банкира по имени Луиджи, его родители умерли в 1993 году, а дед скончался летом 2017 года в возрасте 89 лет. Дедушка банкира заработал свое состояние в строительном бизнесе и последние годы жил в Швейцарии.

Внуку он оставил две квартиры, пакет акций и ячейку, в которой лежали наличные средства. Когда наследник вскрыл ячейку вместе с директором банка, то был очень удивлен - в ней лежали вышедшие из употребления в 2002 году итальянские лиры.

Всего там было 2 млрд 950 млн лир, что по курсу обмена с 2002 года составляет около 1,5 млн евро. Однако потратить их мужчина не может - лиру меняли на евро по курсу 1936 лир к евро с 2002 по 2012 год, и центробанк отказался менять устаревшую валюту, пишет regnum.ru.

Житель Италии привлек к делу адвокатов и надеется доказать, что в его случае срок в 10 лет не действует: он просто не знал об имеющейся у него наличности.

«Как я мог подать заявку на обмен денег, о которых я даже не знал?», - уточняет мужчина.

Луиджи пояснил изданию, что он сам обеспеченный человек, но это вопрос принципа, поскольку деньги его дед заработал и будет абсурдом их потерять.

«Я знаю, что есть возможность получить 70%, и часть из них я, безусловно, отдам на благотворительность, но забывчивость одинокого и пожилого человека не может стоить три миллиарда», - заявил наследник.

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