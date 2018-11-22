Жителей Калифорнии оставили без предупреждения о пожаре

Журналисты выяснили, что жители сгоревших городов не получали уведомлений через систему Amber, способную сделать рассылку на все мобильные телефоны в регионе. Они узнавали о надвигающейся катастрофе от соседей или благодаря звонкам друзей. Оповещения приходили только тем, кто был подписан на устаревшую систему Code Red, при этом их получили не все подписчики.

Местный шериф Кори Хонеа (Kory Honea) признал, что власти штата сработали недостаточно оперативно. «Оповещений было недостаточно. Мы и не могли разослать достаточно оповещений, учитывая условия», — заявил он. По его словам, современную систему не стали использовать, чтобы не вызвать панику и пробки на дорогах — это могло бы привести к гибели еще большего числа людей.

Пожар Camp Fire уничтожил более 13 тысяч зданий. Он стал самым смертоносным в истории штата: на данный момент известно как минимум о 83 погибших. Сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести.